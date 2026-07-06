Federación Belga de Fútbol apela la decisión de la FIFA sobre Balogun, según medios belgas

Según medios nacionales como 'Le Soir', 'La Libre' o RTL, la federación belga ha enviado una carta a la FIFA para impugnar la decisión sobre Balogun que el organismo ha interpretado como una solicitud de apelación y ha designado a un miembro de su comité de apelaciones para que tome una decisión con carácter de urgencia.

La RBFA debe ahora presentar sus argumentos, ya que aún no ha recibido oficialmente la decisión de la FIFA, según informan los citados medios.

Por su parte, el organismo rector presidido por Gianni Infantino tiene hasta las 14:00h (hora local belga) para tomar su decisión, a tan solo unas horas de que se inicie en Seattle el partido que enfrentará a los "Diablos Rojos" y EE.UU. en los octavos de final del Mundial, a las 2:00h (hora local belga).

La decisión de la RBFA se produce después de anunciar este domingo en un comunicado que estaban "estudiando todas las opciones posibles" para "proteger los principios fundamentales del juego limpio".