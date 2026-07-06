FundéuRAE: “recepcionar”, uso adecuado

En la prensa es habitual ver frases como estas: “El patio del colegio recepcionó a todo el alumnado para una acción compartida”, “A su llegada a la plaza, recepcionaron a todos los niños, que pudieron subir al escenario a saludarles” o “La secretaria ha recepcionado a los asistentes y ha agradecido la presencia de los ponentes de la jornada”.

Este verbo es, en primer lugar, propio del ámbito administrativo, donde se emplea para hablar, bien de aquello a lo que se da entrada o cuya entrada formal se registra (“Son los dos enclaves donde se recepciona la ropa”), bien de algo cuya entrega se acepta formalmente, como una obra (“La Junta ya recepcionó el nuevo centro de salud”), según el “Diccionario panhispánico de dudas”.

También es apropiado “recepcionar” en alusión a una radio o una televisión que recibe ondas de transmisión, empleado así en algunos países (“Recepcionaban las señales analógicas”). Finalmente, designa en deportes la acción de recibir y controlar la pelota que otro jugador pasa.

Estos casos concretos contrastan con el uso de “recepcionar” como un simple equivalente de “recibir” o “atender”, que se desaconseja, conforme a la anterior obra citada.

Por tanto, en los ejemplos lo adecuado habría sido escribir “El patio del colegio recibió a todo el alumnado para una acción compartida”, “A su llegada a la plaza, recibieron a todos los niños, que pudieron subir al escenario a saludarles” y “La secretaria ha recibido a los asistentes y ha agradecido la presencia de los ponentes de la jornada”.

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