La irrupción decisiva de Merino y Ferran Torres

Unai Simón (6): Tres intervenciones en la primera parte, una de ellas por su propia duda en la salida, aunque con una gran reacción posterior. Siempre atento, se anticipó bien a los envíos a la espalda de la defensa. Apenas tuvo trabajo en el segundo tiempo. Su quinto encuentro del torneo sin goles en contra. Nadie en el Mundial 2026 lo ha logrado.

Pedro Porro (7): Salvador con un despeje providencial de cabeza que dirigió el balón hacia el larguero, al borde del descanso tras un potente zurdazo de Nuno Mendes, se entendió bien con Lamine Yamal por el lado derecho en el ataque y mantuvo una exigente pugna con Joao Félix en defensa. La velocidad posterior de Rafael Leao elevó la prueba. Sus incursiones en ataque fueron puntuales, pero prometedoras.

Cubarsí (7): De nuevo solvente, asumió la responsabilidad de la salida del balón con todas las grandes cualidades que tiene para ello. Desde su claridad, España salió mejor hacia adelante, incluso con incursiones en campo contrario y hasta la búsqueda de algún remate. También rindió bien en defensa. De nuevo, un partido completo.

Laporte (7): Vigilante con Cristiano Ronaldo, manejó los espacios en defensa, muy inteligente por ejemplo en un movimiento a campo abierto contra la velocidad de Pedro Neto. A buena altura, como es habitual en el Mundial.

Cucurella (5): Su titularidad es indiscutible en el esquema de Luis de la Fuente, por quinto partido consecutivo en este Mundial, pero el partido contra Portugal le privó de recorrido por la banda izquierda, más prudentes en sus avances por las exigencias defensivas. Defendió bien, le faltó presencia en ataque.

Pedri (4): Atento al cruce, le faltó la inspiración, la ruptura de líneas y la constancia ofensiva de otros partidos. Una pérdida de balón suya originó una ocasión de Cristiano. Él tuvo la suya sobre la hora de partido, repelida a córner por un defensor. Sin el peso de siempre y que debe tener en el juego de España. Fue sustituido por Fabián Ruiz.

Rodrigo (6): Siempre atento a las ayudas, seguro en el pase, falto de profundidad por momentos y con un tiro altísimo en una de sus subidas al ataque. Por la transición de Portugal, por momentos tuvo problemas para controlar el medio campo como suele. Sus coberturas después a Porro, con la entrada de Leao, fueron fundamentales.

Dani Olmo (6): Intermitente, su juego entre líneas apareció menos de lo que necesita España. Creó la primera ocasión, con el pase perfecto al desmarque de Mikel Oyarzabal. También falló un gol de cabezada superada la media hora, con un remate claro. Se movió bien, pero sin el aspecto concluyente de otros encuentros.

Lamine Yamal (7): Su duelo con Nuno Mendes lo frenó durante buena parte del encuentro. El lateral portugués, tan potente, le ganó bastantes duelos, pero Lamine Yamal también se fue en otros. Le faltó potencia en un remate en el primer tiempo y se fue desbordante de su marcador, en la acción en la que Nuno Mendes sufrió un tirón muscular. Era el minuto 56. Un nuevo panorama para el extremo español, desde entonces contra Semedo. Creció entonces mucho en ataque, incisivo y superior a su marcador.

Oyarzabal (5): El goleador de España en el Mundial 2026 no fue tan efectivo como en otras ocasiones. Su primero tiro ya fue en el minuto 2, pero, sobre todo, la oportunidad fue minutos después, cuando cruzó demasiado, sin precisión, con su golpeo con la izquierda en una acción frente a Diogo Costa. Se llevó las manos a la cabeza el delantero, consciente del fallo en el remate. No tuvo más. Ni en el primer ni en el segundo tiempo. Se movió bien sin balón y con él. No tuvo gol. Fue cambiado en los instantes finales.

Álex Baena (6): De nuevo titular por cuarto encuentro seguido, en el sector izquierdo del ataque, siempre insistió, con la calidad que tiene y exigió una de las grandes paradas de la noche a Diogo Costa, que debió volar para despejar la rosca con la derecha de Baena. A veces impreciso, fue cambiado en el minuto 75 por Ferran Torres.

Ferran Torres (9): El atacante entró en el minuto 75 por Baena, quizá buscando más profundidad al espacio en ataque por parte de Luis de la Fuente. Se ubicó más centrado que Baena. Sus desmarques y su entendimiento con Lamine Yamal fueron un plus para España. Su ambición fue capital para el equipo, también el pase con el que habilitó a Mikel Merino para el gol en el minuto 91.

Fabián Ruiz (6): A cinco minutos del 90, entró en sustitución de Pedri, con otras cualidades para el medio campo.

Mikel Merino (10): En el minuto 85, acudió a él Luis de la Fuente, con suma convicción en el centrocampista del Arsenal. Sustituyó a Dani Olmo. Más llegada, Y el gol de la victoria, en apenas seis minutos sobre el campo, con un buen desmarque y una sutil definición ante Diogo Costa. Decisivo.

Borja Iglesias (s.c.): Entró en los instantes finales para su debut en el Mundial 2026.