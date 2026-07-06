Mirá cómo reaccionan los políticos contra las expresiones de Celeste Amarilla

Diversos actores políticos se pronunciaron para repudiar los comentarios de tinte racista y xenófobo emitidos por la senadora Celeste Amarilla (PLRA) contra el astro francés Kylian Mbappé. Este hecho ya desató un escándalo internacional y provocó la respuesta del propio jugador.

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El primero en marcar una postura fue el presidente del Poder Legislativo, Basilio “Bachi” Núñez, quien utilizó sus redes para desmarcar al país de las declaraciones de su colega.

“Como Presidente del Congreso de la Nación, rechazo enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona. Estos comentarios no representan los valores genuinos de los paraguayos. La Albirroja dio todo con honor y garra en el Mundial. La política y el deporte deben ir por caminos separados. ‘La raza paraguaya es vencer o morir’, nunca vencer o descalificar”, aseveró Núñez.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, también se sumó a la ola de rechazo. “El fútbol es una expresión de fraternidad. Debe unir a los pueblos y a las personas. En su territorio de pasiones y emociones no cabe ningún tipo de discriminación”, remarcó el segundo del Ejecutivo.

Disculpas públicas al pueblo francés desde la oposición

Desde las filas de la oposición, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) emitió un extenso descargo en el que extendió un pedido de disculpas formal a la nación europea en nombre del Parlamento.

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“Como paraguaya y como diputada, rechazo con firmeza las expresiones racistas de la senadora Celeste Amarilla contra Mbappé... La pasión jamás puede justificar el racismo ni los discursos de odio. Paraguay mantiene con Francia una relación de respeto y cooperación que no se reflejan en estas declaraciones”, apuntó Ortega.

La diputada agregó que en la cancha toca ser adversarios, pero fuera de ella debe primar la dignidad. “Como miembro del Congreso Paraguayo, mi solidaridad y mis disculpas al pueblo francés”, concluyó.

Cómo se originó el conflicto

La polémica se originó luego de finalizar el encuentro de octavos de final, cuando se viralizó un video en el que Mbappé ignoraba el saludo del arquero paraguayo Orlando Gill. Esto desató el enojo de los fanáticos de la Albirroja y se adhirió la senadora Amarilla. A través de su cuenta en la red social X, la legisladora tildó al futbolista de “bruto”, “camerunés colonizado” y “prepotente”.

La respuesta de Mbappé no se hizo esperar y contestó directamente a la cuenta de la parlamentaria. “Es usted una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupa”, un texto que en pocos minutos se volvió tendencia.