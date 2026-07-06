Federación Francesa de Fútbol presenta denuncia contra Celeste Amarilla

A través de un manifiesto, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) calificó las expresiones de la legisladora Celeste Amarilla como “delictivas y condenables”, anunciando el inicio de un proceso legal ante el parquet (fiscalía francesa).

El detonante de este conflicto diplomático-deportivo se originó tras la eliminación de la Selección Paraguaya ante Francia, momento en que Amarilla vertió descalificaciones xenófobas y discriminatorias hacia la estrella del Real Madrid, motivada por un cruce en la cancha con el arquero albirrojo Orlando Gill.

El comunicado oficial de la FFF:

“Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales”.

“La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”.

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Las declaraciones en redes:

La tensión estalló tras la eliminación paraguaya de la cita mundialista frente al combinado europeo. El foco de la frustración colectiva se centró en Kylian Mbappé, debido a un polémico gesto al término del partido, donde el atacante francés evitó el saludo del guardameta albirrojo, Orlando Gill. Este cruce desató una oleada de críticas en las plataformas digitales, a la cual la parlamentaria se sumó de forma sumamente agresiva.

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Reaccionando a una publicación de un medio deportivo argentino, la congresista arremetió inicialmente con descalificaciones hacia la capacidad del futbolista: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!” escribió la legisladora citando un tuit del Diario Olé.

Lejos de apaciguar los ánimos, la conducta hostil de la legisladora persistió en posteos subsecuentes. Horas más tarde, volvió a arremeter contra el delantero del seleccionado galo, esta vez utilizando calificativos despectivos enfocados de manera directa en su ascendencia y sus raíces familiares: “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió adjuntando fotografías de Mbappé.