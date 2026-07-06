“Hay que apoyar siempre a los hijos”: la emoción de la madre de Alexandro Maidana durante la visita a su exescuela

Con evidente orgullo y la voz entrecortada por la emoción, Gladys expresó la inmensa felicidad que sintió al ver a su hijo volver al lugar donde comenzó su camino como estudiante. Recordó que en esas aulas dio sus primeros pasos, hizo amistades y empezó a construir los valores que hoy lo acompañan tanto dentro como fuera de la cancha.

“Hay que apoyar siempre a los hijos”, manifestó con convicción, destacando que el respaldo de la familia es fundamental para que los niños y jóvenes puedan perseguir sus sueños.

También alentó a los padres a creer en las capacidades de sus hijos, acompañarlos en los momentos difíciles y nunca dejar de impulsarlos a salir adelante.

Además, envió un mensaje de esperanza a los jóvenes, instándolos a no rendirse ante los obstáculos. Señaló que detrás de cada logro hay sacrificio, disciplina, esfuerzo y muchas renuncias, pero que con perseverancia los sueños pueden hacerse realidad.

Gladys contó que la visita fue breve, ya que Alexandro pasó únicamente para saludar a los directivos, docentes y alumnos de la institución antes de continuar su viaje rumbo a Córdoba, donde seguirá cumpliendo con sus compromisos deportivos. Sin embargo, aseguró que esos pocos minutos fueron suficientes para regalar una enorme alegría a toda la comunidad educativa.

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No olvida sus raíces

La madre del futbolista resaltó que su hijo no olvida sus raíces y que el gesto de regresar a la escuela donde todo comenzó tiene un significado muy especial para todos.

Afirmó que, más allá del éxito alcanzado y de vestir la camiseta de la selección paraguaya, su hijo no olvida de dónde viene ni a las personas que formaron parte de su infancia.

Para Gladys, esa sencillez y humildad representan el mayor orgullo como madre. Consideró que volver a su escuela deja una enseñanza invaluable para los niños que hoy lo admiran, demostrando que los grandes sueños pueden cumplirse sin perder los valores ni el cariño por la comunidad que los vio crecer.

La visita de Alexandro Maidana se convirtió así en mucho más que un saludo. Fue un encuentro cargado de emociones, recuerdos y esperanza, donde quedó en evidencia que el éxito cobra un significado aún más grande cuando se comparte con quienes estuvieron presentes desde el comienzo del camino.

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