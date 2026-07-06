La reacción del Senado de Francia a insultos de Amarilla contra Mbappé

La senadora del PLRA, Celeste Amarilla, se refirió al capitán de la Selección Francesa de Fútbol, Kylian Mbappé, con insultos y expresiones racistas, lo que generó la respuesta del futbolista quien la trató de persona desagradable y que no representa al pueblo paraguayo.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada !!!” escribió la legisladora citando un tuit del Diario Olé. A este le agregó “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, con fotos del 10 de Francia.

Ante esto, el presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado de Francia, Cédric Perrin, envió una nota dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores de Paraguay, Basilio “Bachi” Núñez, en el que expresó su “conmoción” por lo que dijo la parlamentaria.

“Al igual que muchísimos franceses, me he sentido profundamente conmocionado por las declaraciones realizadas públicamente por la Sra. Celeste Amarilla, miembro de su Alta Asamblea (Congreso), contra el Sr. Kylian Mbappé, capitán de la selección de fútbol de Francia”, señaló en la carta.

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Conmoción por expresiones racistas de Amarilla hacia Mbappe

Agregó que por su carácter abiertamente racista, estas declaraciones atentan contra la dignidad de un hombre cuya trayectoria es reconocida mucho más allá de las fronteras de Francia, al referirse a Mbappé y que asimismo, vulneran los principios de igualdad, de respeto a la persona humana y de lucha contra todas las formas de discriminación, que fundamentan la democracia de ambos países.

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Insistió en que estas palabras revisten una gravedad particular por provenir de una parlamentaria, ya que los representantes de una Nación tienen la responsabilidad de promover el respeto, de preservar el debate público de cualquier forma de odio y de encarnar los valores que defienden.

“Las relaciones entre la República Francesa y la República del Paraguay son antiguas, de confianza y amistosas. En nombre de esta relación de confianza, quería transmitirle la profunda conmoción que estas declaraciones han causado en Francia. Expreso mi deseo de que el Senado de la República del Paraguay pueda reafirmar con claridad su compromiso con el respeto a la dignidad humana y el rechazo a toda expresión racista o discriminatoria”, refirió.

Concluyó al afirmar que una postura de este tipo contribuiría a preservar el espíritu de amistad y de confianza que une a los dos países, convencido de que ambos congresos seguirán trabajando juntos al servicio de los valores democráticos, del diálogo entre los pueblos y del respeto a cada persona, independientemente de su origen, color de piel o convicciones.