Macron celebra "otro gol" de Mbappé, esta vez contra el racismo

"Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", escribió Macron en sus redes sociales.

La polémica surgió después de que Amarilla publicara varios mensajes en la red social X tras la derrota de Paraguay ante Francia, con expresiones ofensivas sobre Mbappé, su origen familiar y cuestionando su identidad francesa.

El delantero del Real Madrid respondió a la senadora, a quien calificó de "mujer despreciable e indigna de su cargo", y aseguró que sus declaraciones no representan a Paraguay.

El Elíseo informó además de que el presidente paraguayo, Santiago Peña, trasladó a Macron su condena por las declaraciones de la senadora, en línea con la postura expresada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció por su parte que presentará una denuncia ante la Fiscalía por los comentarios de Amarilla, que calificó de "racistas", "abyectos e inaceptables". "Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar", señaló la federación en un comunicado.

La FFF mostró su apoyo al delantero, a sus compañeros y a todas las víctimas de expresiones racistas, y aseguró que los jugadores de la selección francesa "representan a Francia". "Es nuestro país el que está siendo insultado", afirmó la institución, que reiteró su compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación.