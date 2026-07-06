Rodrigo: "Sabíamos que había que esperar el momento"

"(Portugal) Es la selección que más se parece a nosotros y el partido estaba entre sus líneas, parecía que dábamos un toque de más, pero encontramos a Ferran que dio el pase y ha sido clave. Sabíamos que había que esperar el momento", dijo tras la victoria por 1-0 sobre Portugal.

Rodri elogió a Mikel Merino, autor del gol poco después de salir al terreno de juego. "Merino es una jugador sensacional. Me encanta y tiene esa capacidad de aparecer en los momentos importantes. Lo ha vuelto a hacer y hay que reivindicarlo, porque muchas veces no se valora a la gente que sale del banquillo".

Respecto a las dudas que despertó su presencia, después de no tener regularidad en el Manchester City por las lesiones, dijo: "Siempre he confiado en mí. Había un poco de ruido, pero tenía claro que, con, tranquilidad y trabajo, las cosas iban a salir. Lo más importante es la capacidad que tiene esta selección de demostrar que queremos ganar este mundial".

"Vamos a sufrir todos los partidos. Aquí están los mejores del mundo. El equipo ha demostrado una madurez muy importante. Creo que para ganar la Copa del mundo hay que ir en línea ascendente y no te puedes confiar", añadió.