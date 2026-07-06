Trump dice que vio el partido México-Inglaterra y que Harry Kane es "un gran jugador"

"Vi el partido de anoche entre México e Inglaterra; y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido. No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien", declaró el mandatario desde la Casa Blanca antes de abordar la polémica sanción revertida al delantero de la selección estadounidense, Folarin Balogun.

La selección de Inglaterra derrotó el domingo por 2-3 a México para clasificarse en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un partido en el que Jude Bellingham anotó dos veces, y Harry Kane, uno de los goles, de penalti.

"Si lo piensas bien, cada partido es como una Super Bowl (final del fútbol americano en Estados Unidos", añadió.

El duelo comenzó con una hora de retraso por el mal clima, marcado por la lucha en mitad de la cancha y numerosas faltas de México, que buscó ahogar a su rival.

Trump ya había felicitado al Kane tras la victoria contra México con un mensaje en su red Truth Social: "¡Harry Kane, de Inglaterra, es un gran jugador!", escribió el presidente horas después de que el delantero del Bayern de Múnich marcara uno de los goles del encuentro.