06 de julio de 2026 a la - 12:00
Trump reconoce que pidió una revisión a Infantino por la tarjeta roja a Balogun
Washington, 6 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que solicitó una revisión a la FIFA y llamó a su presidente, Gianni Infantino, por la sanción que pesaba sobre el delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun que le impedía jugar el partido contra Bélgica, y consideró que se realizó fuera de los protocolos del VAR.
"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA, aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en plena polémica por su intervención en el Mundial de Fútbol.