Video: Goles paraguayos en el fútbol chileno

El esteño Arnaldo Castillo Benega, de 29 años, contribuyó con una anotación para el triunfo de O’Higgins de Rancagua sobre Unión Española 2-1, en la Copa Chile.
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El deportista de la capital del Alto Paraná registra 10 conversiones en 33 presentaciones en este 2026 con la casaca celeste.
El “Tigre”, Luis Riveros Valenzuela (28) convirtió el tanto del Coquimbo Unido, que empató 1-1 con el Deportes Iquique.
El delantero, con pasado en Cerro Porteño en 2023 y parte del 2024, lleva 4 tantos en 28 juegos con el “Pirata”.
O’Higgins ocupa el segundo puesto del Grupo E, con 8 puntos, por detrás de Colo Colo, que tiene 9, y por delante de Deportes Recoleta y Unión Española, que están con 4.
Coquimbo lidera el Grupo A con 9 unidades, seguido por Iquique, que tiene 8, al igual que Deportes Limache. El San Marcos de Arica está último, con 1.