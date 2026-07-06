Video: Goles paraguayos en el fútbol chileno

El esteño Arnaldo Castillo Benega, de 29 años, contribuyó con una anotación para el triunfo de O’Higgins de Rancagua sobre Unión Española 2-1, en la Copa Chile.

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El deportista de la capital del Alto Paraná registra 10 conversiones en 33 presentaciones en este 2026 con la casaca celeste.

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Este es el compacto del 2-1 que conquistó O'Higgins en su visita a Unión Española, por la Fecha 5 del Grupo E en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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El “Tigre”, Luis Riveros Valenzuela (28) convirtió el tanto del Coquimbo Unido, que empató 1-1 con el Deportes Iquique.

⚽🏆🇨🇱 Repartieron puntos en el norte



Revisa a continuación los mejores momentos del empate entre Deportes Iquique y Coquimbo Unido en este #MatchdaySábado, por la fecha 5 del Grupo A de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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El delantero, con pasado en Cerro Porteño en 2023 y parte del 2024, lleva 4 tantos en 28 juegos con el “Pirata”.

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O’Higgins ocupa el segundo puesto del Grupo E, con 8 puntos, por detrás de Colo Colo, que tiene 9, y por delante de Deportes Recoleta y Unión Española, que están con 4.

Coquimbo lidera el Grupo A con 9 unidades, seguido por Iquique, que tiene 8, al igual que Deportes Limache. El San Marcos de Arica está último, con 1.