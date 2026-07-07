Colombia apuesta por Suárez en el once inicial contra una Suiza sin Manzambi ni Vargas

Con Camilo Vargas entre los palos, el argentino Néstor Lorenzo sigue la estructura de 4-3-3, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, mientras que el medio campo lo liderarán Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

Con Luis Díaz, James Rodríguez, y Suárez en la delantera, los cafeteros tratarán de hacer frente a una Suiza que destaca por la ausencia de Johan Manzambi y Rubén Vargas en el once inicial.

Los suizos mantienen a Gregor Kobel y la estructura de 4-3-2-1, con Denis Zakaria, Niko Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en la defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en el medio campo; mientras que Fabian Reider, Ardon Jashari sustituyen a Manzami y Vargas en la delantera, que la completan Breel Embolo y Dan Ndoye.