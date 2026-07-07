Colombia vive un ambiente festivo previo al partido contra Suiza en el Mundial

La 'fiebre amarilla', como se ha denominado la pasión que ha generado el juego de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, hizo que este martes empresas, comercios e incluso bancos modificaran su jornada laboral.

"Hoy, martes 7 de julio, las oficinas comerciales y de Banca Empresas e Instituciones (BEI) prestarán servicio hasta las 2:30 p.m (19.30 GMT)", informó el BBVA a sus clientes en un comunicado.

Múltiples sedes bancarias modificaron su horario para cerrar a primera hora de la tarde y otras empresas, tanto públicas como privadas, optaron por flexibilizar la jornada laboral o conceder la tarde libre a sus empleados para que pudieran seguir el partido.

El ambiente mundialista también se refleja en las calles: desde temprano predominó el color amarillo de la camiseta de la Tricolor y, a medida que avanzaba la mañana, las principales vías registraron una notable disminución del tránsito de personas y vehículos, ya que miles de aficionados se reunirán en hogares, restaurantes, bares y centros comerciales para alentar al equipo nacional esta tarde.

La expectativa es alta entre los colombianos, que confían en que la selección consiga el pase a los cuartos de final y prolongue su camino en el torneo, despertando un entusiasmo generalizado en todo el país.

Colombia llega al partido impulsada por un destacado desempeño en la fase de grupos en la que aseguró el primer lugar tras vencer a Uzbekistán y la República Democrática del Congo y empatar con Portugal.

Además en dieciseisavos de final, el equipo liderado por James Rodríguez venció a la selección de Ghana en un triunfo muy celebrado.

Colombia ha despertado una gran expectativa por el encuentro de la selección en esta ronda del campeonato, a la que no llegaba desde su última participación en el Mundial de Rusia 2018 cuando fue eliminada por Inglaterra.

La confianza en el equipo de Néstor Lorenzo ha convertido este partido en un acontecimiento nacional, con miles de aficionados pendientes del pitazo inicial y convencidos de que la selección puede seguir haciendo historia en el torneo.