El Estados Unidos-Bosnia, con audiencia récord de más de 36 millones de telespectadores

El partido previsiblemente será superado en audiencia por el Estados Unidos-Bélgica de octavos de final que se disputó el pasado lunes, aunque todavía no hay datos sobre ese partido.

Por el momento, el duelo contra Bosnia, que se jugó el pasado 1 de julio, ya se ha convertido en el partido de fútbol más seguido de la historia de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés, con una audiencia total de 36,2 millones de telespectadores.

Telemundo, la cadena con derechos que retransmite el Mundial en español en todos los Estados Unidos, registró una audiencia de 9,8 millones de telespectadores en el país.

Mientras, Fox, que tiene los derechos para las retransmisiones en inglés, obtuvo una media de 26,4 millones de visualizaciones.

Estados Unidos es el principal país sede de este Mundial, acompañado por México y Canadá. El equipo estadounidense quedó primero de su grupo por delante de Australia, Paraguay y Turquía, superó en la primera ronda eliminatoria a Bosnia Herzegovina y cayó 1-4 ante Bélgica en Seattle (Washington).