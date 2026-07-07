El Puebla de México presenta al paraguayo Sanabria

“El Sportivo 2 de Mayo comunica y felicita a Sergio Sanabria por la concreción de su transferencia al Puebla de la Primera División del fútbol mexicano, un paso importante en su carrera profesional que refleja el esfuerzo, la constancia y el gran nivel demostrado durante su etapa en nuestra institución”, destacó el club de Pedro Juan Caballero a través de las redes sociales.

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“Desde el Gallo Norteño expresamos nuestro orgullo por haber contado con un futbolista que defendió la camiseta desde inicios de la temporada 2025, disputando 48 partidos oficiales y siendo un aporte significativo en el rendimiento del equipo tanto a nivel local como internacional. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío en el fútbol mexicano. ¡Éxitos en esta nueva etapa, Sergio!”, señala la nota “avícola”.

“Desde Paraguay llega nuestro nuevo refuerzo para el Apertura 2026 que fortalecerá nuestro mediocampo. ¡Bienvenido a La Franja, Sergio Sanabria! A dejarlo todo por este escudo”, señala el Puebla.

Sergio Sanabria se desempeña como mediocampista de contención. Tiene 27 años, es natural de Ciudad del Este y su carrera comprende los clubes esteños Área 1, 3 Corrales y 3 de Febrero, además de Primavera de Curuguaty y Sportivo Carapeguá, desde donde dio al salto al profesionalismo, cumpliendo una destacada gestión en el 2 de Mayo.