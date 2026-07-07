El Valencia ficha al centrocampista maliense Aliou Dieng por dos temporadas

El centrocampista de 28 años llega al Valencia procedente del Al-Ahly SC egipcio, uno de los equipos más laureados del fútbol africano. Desde su llegada a El Cairo en 2019, Dieng ha disputado un total de 250 partidos oficiales y ha logrado un palmarés que incluye tres ligas, dos copas y cuatro supercopas de Egipto, además de dos Supercopas y cuatro Ligas de Campeones de la CAF.

Además, el nuevo jugador valencianista, que aterrizó en el aeropuerto de Manises poco después de las 18.00 horas, es el capitán y uno de los referentes de la selección de Mali, con la que participó en la última edición de la Copa Africana de Naciones.

El Valencia destacó en el comunicado que “su perfil combina potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón en duelos defensivos, unas cualidades que lo convierten en un mediocentro de continuidad, progresión y primer pase, capaz de abarcar campo, destruir, sostener y dar continuidad al juego del equipo”.