España recupera energía sin Laporte ni Cubarsí

Ambos llevaron a cabo trabajo específico en el gimnasio y con los fisioteraputas, sin saltar al césped junto al resto de sus compañeros, como parte del plan de gestión de cargas, sin estar en duda su participación para los cuartos de final que enfrentarán a España con Bélgica este viernes 10 de julio en Los Ángeles. Ciudad a la que la selección española pondrá rumbo este mismo martes por la tarde, en horario local, y donde continuará su preparación con dos entrenamientos antes del encuentro.

Luis de la Fuente podrá aumentar el ritmo con todos sus jugadores a disposición, ya que este martes solo trabajaron con mayor intensidad los que no fueron titulares ante Portugal. Entre ellos, un Nico Williams que continuó dando pasos adelante en la recuperación de las molestias musculares sufridas ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos y, salvo contratiempo, estará disponible para tener minutos desde el banquillo en los cuartos de final ante Bélgica.