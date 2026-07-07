Griezmann es presentado en Orlando City y será compañero de Braian Ojeda

El Orlando City paralizó el estado de Florida este martes al presentar oficialmente a Antoine Griezmann como su flamante jugador franquicia. En una emotiva ceremonia que desató la locura de los aficionados, el campeón del mundo con Francia en 2018 lució por primera vez la camiseta morada con su emblemático dorsal número ‘7’, marcando el inicio de una aventura que promete revolucionar el fútbol norteamericano y avivar el clásico regional ante el Inter Miami de Lionel Messi.

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“Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City: un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a vosotros, porque el fútbol es un deporte de equipo. Ahora nos toca escribir juntos el próximo capítulo. ¡Vamos Orlando!”, exclamó el atacante en su video de bienvenida.

Una seducción nacida en Madrid y el sueño americano

Aunque el fichaje se había anunciado originalmente en marzo, Griezmann no se incorporó a la disciplina del club hasta la semana pasada, una vez concluido su vínculo y la temporada europea con el Atlético de Madrid.

Durante la conferencia, el galo confesó que el director deportivo de la entidad, Ricardo Moreira, fue la pieza clave para tomar la decisión tras visitarlo personalmente en España. “Fue increíble, lo tenía tan bien trabajado, tan bien estudiado que nos fuimos de la charla y ya sabía todo del equipo, del club, los fans”, detalló con admiración.

The Griezmann Era in Orlando begins now ✂️ pic.twitter.com/1y50zdcrvY — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 7, 2026

Además de la propuesta deportiva, el delantero reconoció que jugar en la MLS era un viejo anhelo familiar, potenciado por su conocida obsesión por la cultura y los deportes estadounidenses como la NFL, los cuales ahora podrá seguir en primera persona.

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Un salvavidas de lujo para ‘Los Leones’

Su llegada se produce a mitad de campaña y en un contexto de urgencia deportiva: Orlando City marcha en la duodécima posición de la Conferencia Este con apenas 14 puntos, situándose a cuatro unidades del DC United, último equipo en puestos de play-in. El club confía en que su jerarquía, sumada a la sociedad que pueda armar con el mediocampista argentino Martín Ojeda, cambie radicalmente la dinámica del vestuario.

“Queríamos a alguien que pudiera conectar todos los puntos para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha (...) Traemos a alguien que nos ayudará en el vestuario con sus hábitos de entrenamiento, su experiencia, su hambre de trofeos y su pasión por el fútbol”, argumentó el director deportivo, Ricardo Moreira.

Con un contrato blindado hasta el término de la temporada 2027-2028, Griezmann se mete de lleno en la vitrina de un campeonato que ya cuenta con figuras de la talla de Luis Suárez, Heung-min Son y Thomas Müller. Sin embargo, su mirada está puesta en el derbi del sol. “Va a ser una alegría enfrentarme a Leo (Messi) y Rodrigo (De Paul) de nuevo”, sentenció ‘El Principito’, dejando claro que el duelo por el trono de Florida acaba de comenzar.