Independiente y Liga reanudan la Copa Ecuador ante Vargas Torres e Independiente Jr.

Tanto el cuadro del Valle como Liga de Quito saldrán como favoritos. Independiente es el líder absoluto del otro torneo profesional ecuatoriano, la Liga Pro, con 40 puntos, 11 más que su inmediato perseguidor, el Barcelona, y Liga proyecta una mayor jerarquía futbolística que la filial del Independiente del Valle, el Independiente Juniors.

En la reciente fecha de la Liga Pro los Rayados del Valle golearon por 4-0 al Manta en la reanudación de la Liga Pro con anotaciones de los paraguayos Carlos González, Hugo Quintana y de los ecuatorianos Ronald Briones y el juvenil Edwin Quintero.

También refuerzan a los Rayados del Valle los argentinos Guido Villar, Mateo Carabajal y Matías Perelló, al colombiano Aldair Quintana y al uruguayo Juan Viacava.

Por su parte, el Vargas Torres ocupa el noveno puesto de la tabla de la segunda división local, con 18 puntos, contra los 29 del líder, el 9 de Octubre, bajo la dirección técnica del argentino Juan Manuel Llop y los refuerzos del argentino Ignacio Bandera y el colombiano Joel Cortes.

Entretanto, el Independiente Juniors es el tercero de la segunda división, con 24 unidades, y en la reciente perdió por 1-0 precisamente ante el Vargas Torres, bajo la dirección técnica del argentino Facundo González.

La prioridad del cuadro filial del Independiente del Valle es darle rodaje futbolístico a los juveniles que se forman en el equipo del Valle, pero también se fortalece con jugadores extranjeros, jóvenes de manera especial, como el portero argentino Santino Marrone y el defensa brasileño de 19 años Lucas Pérez.

En Liga, que perdió el pasado domingo por 1-0 en su visita a Macará, su entrenador brasileño Tiago Nunes podría echar manos de figuras como el seleccionado haitiano Ricardo Adé, Gian Allala (URU), Jesús Pretell (PER), Fernando Cornejo (CHI), Gabriel Villamil (BOL), Deyverson (BRA), Rodney Redes (PAR) y Jeison Medina (COL).

Además de la Copa Ecuador y de la Liga Pro, el cuadro del Valle y Liga de Quito se preparan también para los octavos de final de la Copa Libertadores.