Lautaro Martínez: "Hoy hubo otra demostración de carácter"

"Este equipo demuestra otra vez que a pesar de las dificultades y de los malos tramos en el partido, sigue buscando el arco rival. En definitiva a esto jugamos: a llevar a Argentina a lo más alto y hoy hubo otra demostración de carácter de este grupo que no se rinde y quiere siempre más", expresó.

"Este equipo no se rinde y sigue intentando hasta el final", dijo el 'Toro' ante los periodistas apenas terminado el encuentro, en el que tras ingresar desde el banco envió el centro para que Enzo Fernández marcara el gol del triunfo en el minuto 93.

A su vez, admitió que sintió que su equipo estaba siendo eliminado ante un conjunto de Egipto que los "sometió físicamente" y "recuperaba pelotas y salía de contraataque".

"En este tipo de partidos levantar un 0-2 es muy difícil, pero el carácter y las ganas de seguir buscando el arco rival hace que crees oportunidades. Y de tanto intentar e intentar, se abre el arco y es ahí donde nos hacemos fuertes", destacó el delantero del Inter de Italia.

Martínez se hizo tiempo para elogiar a Lionel Messi, capitán del equipo: "Ver a Leo de la manera que corre y se supera día a día. Se lo dije recién en la cancha: que llore porque se lo merecía porque es nuestro guía, quien nos ayuda todo el tiempo".

Por último, consideró que este partido ante Egipto quedará "para el recuerdo" y se refirió a la afición de su país, que colmó este martes las gradas del estadio en Atlanta: "Esto va dedicado a todos los argentinos, para que disfruten porque estamos logrando algo muy difícil".