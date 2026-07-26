¿Cómo estará el tiempo este domingo? Esto dice Meteorología

El pronóstico de la Dirección de Meteorología indica que desde hoy se prevé un aumento gradual de la temperatura del aire.

Para la presente jornada, las temperaturas máximas oscilarían entre 24 y 30 °C sobre el sur, centro y este de la Región Oriental, favoreciendo un ambiente cálido.

Entretanto, en la Región Occidental y el norte de la Oriental, las máximas se situarían entre 31 y 35 °C, propiciando un ambiente caluroso.

Asimismo, se espera una disminución gradual de la cobertura nubosa y vientos predominantes del sector noreste.

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Anuncian lluvias para hoy

Entre mañana y el martes, el ambiente se presentaría de cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas mínimas que variarían entre 19 y 25 °C y máximas entre 31 y 37 °C en ambas regiones del país.

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En cuanto a las precipitaciones, para hoy se prevén lluvias dispersas sobre el sur y este del país, con una tendencia a mejorar durante el transcurso de la jornada.

En el resto del territorio nacional, la probabilidad de lluvias se mantiene baja.

Para mañana, la probabilidad de lluvias será baja en gran parte del territorio nacional.

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El tiempo en Asunción

En Asunción la temperatura actual es de 20,4 ºC, con cielo nublado y sensación térmica igual a la temperatura. La humedad está al 93%, con predominancia de vientos del sur a 4 km/h.

Para la mañana, las temperaturas oscilarán entre 20 y 26 °C, con un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y neblina en las primeras horas.

Para la tarde, las temperaturas estarían entre 27 y 28 °C, día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste.

Ya a la noche se espera que las temperaturas alcancen 27 a 24 °C, con ambiente cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del noreste.