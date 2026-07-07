Los números de Bélgica en este Mundial: 107 remates, 13 goles, 13 paradas, 2.559 esprints…

- 3 victorias y 2 empates es su balance en esta edición del Mundial, tras imponerse a Nueva Zelanda (1-5), Estados Unidos (1-4) y Senegal (3-2) e igualar con Egipto (1-1) e Irán (0-0).

- 5 goles ha encajado en el Mundial 2026; uno marcado por Egipto, otro por Estados Unidos, otro por Nueva Zelanda y dos por Senegal.

- 6,25 kilómetros por hora es la velocidad media de Bélgica en el Mundial 2026. El lateral Timothy Castagne tiene el promedio más alto en el equipo, con 7,37.

- 10,28 es el parámetro de goles previstos en el torneo de 2026 de Bélgica, que ha sobrepasado las expectativas con tres tantos más. El mayor registro es de Trossard, con 1,67 para dos goles anotados.

- 12 por ciento de efectividad registra Bélgica en sus remates. Romelu Lukaku y Charles de Keteleare son los líderes del equipo, con un 50 por ciento de acierto.

- 13 goles ha marcado Bélgica en esta edición del torneo, sólo uno menos que Francia y cuatro más que España. Su máximo anotador es Romelu Lukaku, con tres tantos.

- 13 paradas ha debido hacer Thibaut Courtois a lo largo de los cinco encuentros.

- 71,76 segundos de media tarda en recuperar el balón Bélgica en esta edición del torneo.

- 87 por ciento de precisión en el pase tiene Bélgica en el Mundial 2026. El más preciso ha sido Hans Vanaken, con un 95 por ciento en sus 149 entregas.

- 107 remates ha intentado Bélgica, de los que 70 fueron dentro del área y 37 desde fuera; 15 fueron de cabeza y 33 fueron entre los tres palos, apenas un 30 por ciento. Individualmente, Kevin de Bruyne ha sido el que más ha rematado, con 18, seguido por Leandro Trossard, con 17. Con destino a portería es Maxim De Cuyper, con 6.

- 116 rupturas de líneas ha intentado la selección belga, con un grado de acierto del 53 por ciento. Kevin de Bruyne fue el más insistente con 17.

- 121 centros al área ha propuesto Bélgica, de los que acertó el 29 por ciento. El jugador que más lo intento fue Kevin de Bruyne, con 20.

- 549 minutos ha disputado Bélgica en el Mundial 2026, con sólo dos de sus jugadores, el portero Thibaut Courtois y el central Brandon Mechele, con todos ellos jugados.

- 2.071 desmarques ha hecho Bélgica, 688 a la espalda de la defensa rival, 662 por delante de la zaga contraria y 721 entre líneas. Youri Tielemans fue el que más se desmarcó entre los 26 de Bélgica, con 248.

- 2.559 esprint de Bélgica, el segundo en ese registro del torneo, con uno menos que Canadá. Timothy Castagne hizo 282, más que nadie en su conjunto.

- 2.791 pases ha dado Bélgica, por los 3.382 de España. Brandon Mechele, central, es el futbolista belga con más conexiones con sus compañeros, con 364.

- 7.278 aceleraciones de gran velocidad he hecho Bélgica. Es el líder de la competición en esta estadística. Youri Tielemans hizo 862 de ellos.

- 623.372,97 metros ha recorrido Bélgica a lo largo de sus cinco partidos, con Youri Tielemans al frente, con 61.812,67.