Merino guardará el balón del gol a Portugal junto al de la Eurocopa de 2024

En un vídeo de Adidas, fabricante del Trionda, el esférico con el que se disputa la Copa del Mundo 2026, Merino declaró: "Este balón lo pondré con el otro de la Eurocopa, al ladito, es superespecial. Es un recuerdo para toda la vida".

El jugador del Arsenal dio la victoria a España en Dallas (EEUU) en el minuto 91, en los octavos de final del Mundial 2026 ante la selección lusa, tanto que concedió el pase a los de Luis de la Fuentes a los cuartos, que disputarán ante Bélgica el próximo viernes.

Hace dos años, el 5 de julio, en Stuttgart, otro gol suyo en la prórroga, en el minuto 119, en este caso ante Alemania, dio a España el billete para las semifinales de la Eurocopa 2024 en cuya final se impuso a Inglaterra.

Al final del vídeo de la marca de material deportivo, Merino, ataviado con el tradicional pañuelo rojo de las fiestas de San Fermín, de Pamplona, su ciudad natal, recomienda ir a los Sanfermines, que, según asegura, son "la mejor fiesta del mundo".