Onana, baja el resto del Mundial y hasta 2027 por la rotura del ligamento cruzado anterior

El futbolista del Aston Villa será baja al menos los próximos seis meses, el tiempo mínimo que exige de recuperación de una dolencia de este tipo, por lo que no volverá a la competición hasta 2027, tras el mal gesto que hizo con la rodilla en una caída en el minuto 20 del duelo ante el conjunto norteamericano en Seattle, ganado por su selección por 1-4 para jugar este viernes en cuartos de final contra España.

Onana es la única baja confirmada de Bélgica para el encuentro del próximo viernes contra España, aunque Rudi García, su seleccionador, también está pendiente de las molestias físicas que arrastra Kevin de Bruyne, que no jugó ningún minuto ante Estados Unidos.