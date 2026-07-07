Rahm, optimista sobre las opciones de España en el Mundial

Rahm se refirió a las expectativas de la selección española de reeditar su título de 2010 en una rueda de prensa en la localidad escocesa de North Berwick, donde este jueves comienza el Abierto de Escocia.

"Con España, siento que nos costó un poco arrancar en el partido. Portugal no se defendió bien e intentó defenderse todo el tiempo, pero eso es difícil durante 90 minutos, el tiempo añadido o la prórroga. Si no juegas a la defensiva, un jugador de la calidad de España va a marcar", analizó el partido del combinado que dirige Luis de la Fuente.

Se mostró cauto sobre el camino que tiene España por delante hasta la final del campeonato que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, pero expresó su esperanza.

"Ya veremos qué pasa. Me recuerda un poco a la Eurocopa de hace unos años, donde lograron mantener la ventaja, ganando 1-0, y al final consiguieron el trofeo, así que espero que se repita", evocó el golfista vasco sobre el título continental que España ganó en 2024 tras la final contra Inglaterra (2-1).

El exnúmero uno del mundo, aficionado al Athletic Club, también siguió el partido entre Estados Unidos y Bélgica, próximo rival de España tras eliminar a los anfitriones.

"Estados Unidos lleva mucho tiempo invirtiendo en fútbol y lo está haciendo mucho mejor, pero, obviamente, aún queda camino por recorrer. Si juegas contra una buena selección como Bélgica, creo que se nota algo la inexperiencia, pero han hecho un gran trabajo hasta ahora", comentó Rahm.