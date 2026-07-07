Fútbol Internacional
07 de julio de 2026 a la - 17:05

Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

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Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027.

Por EFE

UNA Strassen (LUX), 1 - La Fiorita 1967 (SMR), 0

PFC Zire (AZE), - - Torpedo Kutaisi (GEO), -

Connah's Quay Nomads (WAL), - - Ballkani (KOS), -

Differdange 03 (LUX), - - Ilves Tampere (FIN), -

Atlètic Club d'Escaldes (AND), - - Mornar (MNE), -

Hegelmann (LTU), - - Paide Linnameeskond (EST), -

Nõmme Kalju (EST), - - Linfield (NIR), -

Bohemians (IRL), - - St Joseph's (GIB), -

Velež Mostar (BIH), - - Milsami Orhei (MDA), -

Mondorf-les-Bains (LUX), - - Dinamo Tiflis (GEO), -

Caernarfon Town (WAL), - - Levadia Tallin (EST), -

NSÍ Runavík (FRO), - - Hamrun Spartans (MLT), -

Los partidos de vuelta están programados para los días 14, 15 y 16 de julio.