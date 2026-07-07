Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027

Floriana (MLT), 2 - Shamrock Rovers (IRL), 0
KÍ Klaksvík (FRO), 2 - Atert Bissen , 1 (LUX)
Víkingur Reykjavík (ISL), 1 - ETO Győr (HUN), 0
Kairat Almaty (KAZ) - Sutjeska-Nikšić (MNE)
Flora Tallin (EST) - Iberia 1999 Tiflis (GEO)
Vitebsk (BLR) - Universitatea Craiova (ROU)
(*) Tras un sorteo para reequilibrar la competición, se determinó que el equipo perdedor de estas dos eliminatorias accederá a la tercera ronda de clasificación de la Liga Conferencia en lugar de a la segunda.
Los partidos de vuelta se jugarán los días 14 y 15 de julio.