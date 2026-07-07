Sato: “Jugar en LaLiga ha sido mi sueño desde niño”

“Jugar en La Liga ha sido mi sueño desde niño. Me siento realmente feliz de tener la oportunidad de asumir este desafío en ese escenario y afronto con ilusión todo lo que está por venir (…). Me esforzaré por convertirme en un jugador del que Tokyo, Okayama y todos los que me apoyan puedan sentirse orgullosos, triunfando en el escenario mundial”, apuntó en un escrito publicado por su ya exclub en redes sociales.

Sato, que se ha convertido en el primer jugador japonés del primer equipo masculino del Valencia, se mostró agradecido al equipo que le ha convertido en futbolista profesional: “Me he formado en el FC Tokyo durante cerca de diez años y me siento verdaderamente orgulloso de haber jugado como profesional en esta entidad”.

“Los últimos seis meses, tras mi regreso al FC Tokyo después de una cesión para mi desarrollo en el Fagiano Okayama, han sido una etapa muy especial para mí. Pude transformar el apoyo y las expectativas de la afición en fortaleza sobre el terreno de juego; precisamente gracias a la experiencia y la confianza que adquirí durante este periodo, tomé la decisión de afrontar el reto de jugar en el extranjero”, explicó.

“Me ilusiona enormemente poder lanzarme a conquistar el mundo partiendo desde el FC Tokyo. Asimismo, espero que este desafío contribuya, aunque sea mínimamente, al futuro del club que me vio crecer desde mis inicios en la cantera”, agregó.

Sato también mostró su “más sincero” agradecimiento al entrenador, cuerpo técnico, personal, mis compañeros de equipo, a su familia y a todos los aficionados que siempre le han brindado “un apoyo tan apasionado” y añadió: "Como jugador formado en el FC Tokyo, creo que lograr éxitos en el escenario mundial es la mejor manera de corresponder al club y a todos los que me han apoyado”.

Por último, también tuvo palabras de agradecimiento al Fagiano Okayama, equipo en el que estuvo cedido en 2025 y en el que fue reconocido como mejor jugador joven de la J1 League y fue seleccionado por los aficionados en el ‘All-Star’ de la competición.

“A todos en el Fagiano Okayama, quiero decirles que, sin duda, soy quien soy hoy gracias a ustedes. Me hizo muy feliz la cálida bienvenida que me dieron. Me esforzaré al máximo para llevar también buenas noticias a la gente de Okayama”, finalizó.