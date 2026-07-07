Terzic: "Cuando me llegó la oportunidad tuve claro que quería formar parte del Athletic"

"Desde el principio pensé que podría ser el lugar adecuado para el siguiente capítulo en mi joven carrera como técnico. Estoy encantado. Es un día de orgullo para mí y para todo el 'staff' que trabaja conmigo", recalcó Terzic después comenzar su comparecencia con un breve saludo en euskera.

"Kaixo, oso pozik nago (hola, estoy muy contento). Aupa Athletic", comenzó en euskera el técnico de Menden, quien aseguró que después de ver "todos los partidos" de la pasada temporada cree que va a disponer de una plantilla de "alto potencial y mucho talento" y que va a intentar que sus futbolistas sean "muy optimistas en ataque y muy pesimistas en defensa".

"Tenemos una idea clara de cómo queremos que juegue el equipo, pero este es un club único y especial que significa mucho para la gente. Lo más importante es proteger esta pasión y esta identidad que tenemos y el objetivo principal es que los aficionados estén felices cuando entren al estadio y cuando se marchen tengan ganas de volver", reflexionó.

El técnico, por otro lado, aseguró que su filosofía de cantera es una de las "razones principales" que le animaron a fichar por un club con "una identidad única" y consideró además que "a muchísimos clubes les encantaría ser como este, pero no pueden".

"Si tienes la oportunidad de formar parte de ese de esta identidad tienes que decir que sí. No soy el nuevo entrenador, soy el siguiente encargado de proteger esta identidad y este vínculo", incidió un Terzic que aseguró que no ha pedido fichajes a la dirección deportiva.

"La primera respuesta la debemos buscar en Lezama, en el campo de entrenamiento, y la segunda en la cantera. Eso me encanta. Este equipo tiene potencial y una mezcla muy buena de experiencia y juventud", dijo sobre la confección de la plantilla.

Por otro lado, Terzic reveló que Iñaki Williams fue el primer futbolista con el que habló tras confirmarse su fichaje el pasado 5 de mayo y comentó que le pidió que "asumiera la responsabilidad como capitán".

"Tuvimos una charla muy buena. Ahora va a descansar unas semanas y luego empezará su plan con nosotros", apuntó el técnico quien admitió estar "preocupado" por el estado físico de menor de los Williams, Nico, concentrado con España junto a Unai Simón y Aymeric Laporte para jugar los cuartos de final del Mundial.

"Estoy en contacto con todos ellos. El torneo no ha acabado y les deseo todo lo mejor. Una vez que vuelvan, en el caso de Nico construiremos un trabajo físico con él para prepararle para esta temporada", explicó.

Por último, Terzic aseguró que mantiene "una relación muy buena" con el técnico de FC Barcelona, Hansi Flick, con el que ha tenido contacto directo para estudiar su método de trabajo en los últimos dos años, que, desde que dejó el Borussia Dortmund, ha empleado en prepararse para tener una visión de fútbol "más clara y de más profundidad".

También comentó Terzic que fue importante en su decisión de venir a Bilbao una conversación que mantuvo con Jupp Heynckes, el que hasta ahora era el único técnico alemán que había entrenado al Athletic.

"Me dijo que es el único club que ha conocido donde dar la mano es más importante que firmar un contrato. Y también que era una elección excelente porque una de las cosas que le quedó es que cuando marchó todos los jugadores eran amigos suyos", concluyó Terzic.