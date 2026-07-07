Unos 50 millones de aficionados en los estadios desde el primer Mundial en Uruguay 1930

"Esta competición es verdaderamente la reunión más hermosa y espectacular jamás conocida, uniendo gente desde 1930 con su magia", aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en sus redes sociales.

Infantino quiso celebrar el momento con "todos los que han formado parte o asistido a cualquiera de las 23 ediciones del torneo", a los que expresó su "agradecimiento de todo corazón".

El presidente de la FIFA también señaló que para los últimos cuatro partidos del torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, se utilizará la "icónica" pelota 'Trionda Final'.

España, Francia, Marruecos, Bélgica, Inglaterra y Noruega ya se han clasificado para los cuartos de final, a falta de los dos últimos enfrentamiento de octavos, que se disputan hoy: Argentina- Egipto y Suiza-Colombia.