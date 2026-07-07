Vuelve a declarar el custodio de Maradona que fue detenido en el primer juicio

Además de Coria, comparecerán Julio Soria y Martín Domínguez, quienes integraban el equipo de seguridad que acompañaba a Maradona previo a su muerte el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en una vivienda a las afueras de Buenos Aires.

En el primer juicio por la muerte de Maradona, anulada por el mal accionar de una de las juezas, Coria fue acusado por el fiscal Patricio Ferrari de falso testimonio por brindar declaraciones que contradecían las pruebas recopiladas durante la investigación.

En su declaración, el custodio negó la relación que mantenía con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera del exfutbolista y principal acusado del juicio, mientras la Fiscalía exhibió mensajes de texto entre ambos que mostraban un vínculo de confianza y contradecían aquella versión.

El tribunal ordenó entonces su arresto inmediato por el delito de falso testimonio y Coria fue retirado esposado de la sala, en una de las imágenes más impactantes del proceso.

Aquella medida, luego revertida, fue una de las tantas decisiones que quedaron en la mira después de que se revelara que la jueza Julieta Makintach participaba en la realización de un documental sobre el proceso llamado 'Justicia Divina', del cual era la protagonista.

El abogado de Coria denunció entonces que la detención había respondido a un intento de dotar de mayor espectacularidad al debate y presentó una denuncia contra la magistrada, que se sumó a otras actuaciones iniciadas contra ella por su participación en el documental y derivó en un proceso disciplinario que culminó con su destitución.

Julio Soria, por su parte, destacó durante la fase de instrucción el consumo de alcohol de Maradona previo a su último tratamiento y en contra de las recomendaciones médicas.

Las declaraciones de los tres custodios podrían aportar nuevos elementos sobre el estado de salud de Maradona en sus últimos días, la eficacia de aquel tratamiento domiciliario y el vínculo entre el equipo de asistentes del exfutbolista y los médicos acusados.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.