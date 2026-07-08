Dieng: “Vengo de un club que ha ganado muchos trofeos en África y esa es mi ambición”

“Vengo de un club que ha ganado muchos trofeos en África, es mi ambición personal al llegar aquí: se trata a llevar al club donde le pertenece, escuchando las consignas y espero que podamos conseguirlo. Es una ambición personal”, dijo tras ser preguntado por sus declaraciones del martes al llegar al aeropuerto en las que hablaba de Liga de Campeones y noches europeas.

En ese sentido, Dieng, que ha fichado hasta 2028, remarcó que es su objetivo personal, sin hablar de si es un objetivo fijado por el club: “Mi ambición personal es llevar al club a lo más alto, paso a paso, ganar los partidos. Soy competitivo y estoy listo para aprender a escuchar. Espero que vaya todo bien”.

Sobre su primer contacto con el Valencia, de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), Dieng dijo que fue por medio de su agente. “Él fue quien llevó a cabo todo el proceso. No hablé con el club directamente, pero estaba muy contento de ver que el club estaba muy interesado en mí. Estoy muy contento de llegar a Valencia y vengo con muchas ganas”, contó.

“Como niño era un sueño poder venir a jugar a Europa, he tenido muchas oportunidades que no se concretaron, pero hoy este sueño se ha hecho realidad. El Valencia no es cualquier equipo, fue un orgullo cuando me llamaron y creo que va a ser una gran etapa”, apuntó.

Sobre su posición dentro del campo, Dieng dijo que debe seguir las consignas del entrenador y se adaptará. “La posición va a depender del entrenador, intentaré adaptarme y dar lo mejor de mí. He hablado con Corberán, pero el once inicial lo decidirá él, yo voy a trabajar”, expresó.

“Soy un futbolista sencillo, que escucha al entrenador, a sus compañeros y que lo da todo sobre el terreno de juego”, agregó.

Por último, Dieng habló de sus compatriotas Momo Sissoko y Seydou Keita, a los que calificó como “leyendas” y afirmó que “es un orgullo para mí seguir sus pasos y, por qué no, superarlos”.