El Barça ficha al pívot brasileño Higor (Benfica) hasta 2028

Higor, que está a punto de cumplir 28 años, es un pívot muy potente físicamente y con olfato goleador. De hecho, durante las cuatro temporadas en las que ha defendido la camiseta del Benfica, ha disputado 119 partidos y ha anotado 57 tantos.

Con el conjunto lisboeta, el brasileño conquistó el triplete (Liga, Copa de Portugal y Copa de la Liga) la pasada campaña, la Liga conseguida el curso 2024-25 y a la Supercopa lograda en 2023.

Además, Higor ya tiene experiencia en la Primera División española, pues antes de su etapa en Portugal jugó temporada y media en el Palma Futsal, adonde llegó en enero de 2020 procedente del Corinthians.

"Ahora que ya soy jugador culé, toca trabajar mucho para intentar vivir grandes momentos", ha declarado a los medios del club el nuevo fichaje azulgrana, quien ha definido como "un sueño hecho realidad" jugar en el Barça, con el que espera "poder conseguir todos los títulos posibles".