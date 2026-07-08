Fútbol Internacional
08 de julio de 2026 a la - 12:10

El Barça ficha al pívot brasileño Higor (Benfica) hasta 2028

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Barcelona, 7 jul (EFE).- El Barça ha anunciado este miércoles el fichaje del pívot brasileño Higor Ribeiro de Souza, procedente del Benfica portugués, por las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Por EFE

Higor, que está a punto de cumplir 28 años, es un pívot muy potente físicamente y con olfato goleador. De hecho, durante las cuatro temporadas en las que ha defendido la camiseta del Benfica, ha disputado 119 partidos y ha anotado 57 tantos.

Con el conjunto lisboeta, el brasileño conquistó el triplete (Liga, Copa de Portugal y Copa de la Liga) la pasada campaña, la Liga conseguida el curso 2024-25 y a la Supercopa lograda en 2023.

Además, Higor ya tiene experiencia en la Primera División española, pues antes de su etapa en Portugal jugó temporada y media en el Palma Futsal, adonde llegó en enero de 2020 procedente del Corinthians.

"Ahora que ya soy jugador culé, toca trabajar mucho para intentar vivir grandes momentos", ha declarado a los medios del club el nuevo fichaje azulgrana, quien ha definido como "un sueño hecho realidad" jugar en el Barça, con el que espera "poder conseguir todos los títulos posibles".