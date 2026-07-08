El Bernabéu acogerá la Intercontinental Sub20 entre el Real Madrid y el Santiago Wanderers

Madrid, 8 jul (EFE).- El Real Madrid, campeón de la Liga Juvenil, recibirá al Santiago Wanderers chileno, vencedor de la Copa Libertadores Sub-20, en la Copa Intercontinental de la categoría que se disputará el próximo 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu, según informó la UEFA este miércoles a través de un comunicado.