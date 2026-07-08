El Bernabéu acogerá la Intercontinental Sub20 entre el Real Madrid y el Santiago Wanderers

La Copa Intercontinental sub-20 enfrenta cada año a los campeones juveniles de Europa y Sudamérica y forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que también abarca competiciones de fútbol femenino y fútbol sala, además de programas de formación técnica e intercambio de árbitros.
El encuentro se disputará a las 12:30 CET (10:30 GMT) y la información sobre la venta de entradas se dará a conocer próximamente, apuntó el citado comunicado.
El conjunto madridista conquistó su segunda Liga Juvenil al imponerse al Trabzonspor turco en la final tras una tanda de penaltis, mientras que el Santiago Wanderers logró la primera Copa Libertadores Sub-20 de su historia tras derrotar al Flamengo brasileño.
Precisamente, el Flamengo se proclamó campeón de la última edición de la Copa Intercontinental Sub-20 al superar en la tanda de penaltis al Barcelona, después de que el encuentro concluyera con empate a dos goles. En anteriores ediciones, los campeones fueron el Flamengo (2024), Boca Juniors (2023) y Benfica (2022).