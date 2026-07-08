El brasileño Thierry renueva una temporada con el Noia

“Su constante competitividad e intensidad, además del desequilibrio y calidad con el balón en los pies, seguirán estando al servicio de una afición noiesa que espera seguir deleitándose con sus actuaciones”, apunta el club gallego en su comunicado de prensa.

Thierry aterrizó en Noia en el mercado invernal de la temporada 2024-25, y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental para David Palmas. En total, el brasileño acumula 57 encuentros disputados con la camiseta blanca, en los que ha anotado 16 tantos, 10 de ellas en Liga este último curso, y ha repartido 17 asistencias.