El día que Noruega "apalizó" a los chicos de 'Maggie Thatcher'

"Maggie Thatcher, ¿me oyes, Maggie Thatcher? ¡Tus chicos se han llevado una paliza de campeonato! ¡Tus chicos se han llevado una paliza de campeonato!", fue la frase que el narrador de la radio pública noruega, Bjørge Lillelien, dejó para la posteridad al finalizar el partido.

Ese monólogo tan poco frecuente en un profesional llegó después de una sorprendente victoria por 2 a 1 de Noruega, una selección en la que la mitad de la plantilla no era profesional, y años después fue seleccionada por la BBC como una de las mejores narraciones de la historia.

"¡Somos los mejores del mundo! ¡Somos los mejores del mundo! ¡Hemos vencido a Inglaterra 2-1 en fútbol! ¡Es absolutamente increíble! ¡Hemos vencido a Inglaterra! Inglaterra, la cuna de gigantes. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana: los hemos vencido a todos. Los hemos vencido a todos", comenzó Lillelien, antes de hacer alusión a la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Aunque el resultado de ese partido no tuvo incidencia en la clasificación final, puesto que Inglaterra accedió al Mundial y Noruega quedó en última posición, las frases de Lillelien son habitualmente recordadas en ambos países cuando ocurren sorpresas.

"Era muy, muy importante para la nación que la pequeña Noruega pudiera demostrar que podía vencer a la gran Inglaterra. Lo más importante era motivar a los jóvenes para que vieran que, si uno cree con suficiente fuerza, puede lograr grandes cosas", recordó años después en una entrevista con la UEFA Bjarne Berntsen, quien participó en ese encuentro.

Además, Noruega venía de perder 4 a 0 en Wembley en su primer enfrentamiento, lo que elevó la inmensidad de la hazaña.

Aquel equipo, no obstante, era muy distinto de la Noruega actual, que cuenta con futbolistas de primera línea como Erling Haaland, Martin Odegaard o Alexander Sorloth, y la mayoría de la plantilla juega en una de las cinco grandes ligas europeas.

En comparación, Berntsen compaginaba su carrera como lateral derecho con la vocación de maestro de primaria, y muchos de sus compañeros tenían otros empleos.

Hasta entonces, Noruega era una absoluta cenicienta que solo había pisado el Mundial de 1938. Sin embargo, la generación actual de futbolistas nórdicos creció inspirada por las hazañas de los años noventa, cuando el país regresó a las citas mundialistas de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Esa fue la última ocasión en que Lillelien vio a las dos selecciones enfrentarse sobre el terreno de juego, aunque a ese hito le siguieron varios choques en las décadas siguientes.

Cuatro años después del fallecimiento del narrador en 1987, Noruega e Inglaterra quedaron nuevamente encuadradas en un grupo para la clasificación al Mundial de 1994, y en aquella ocasión el país nórdico ganó y empató a domicilio contra los británicos para sellar su billete al torneo.

Posteriormente, ambas selecciones se han cruzado en varios enfrentamientos amistosos, pero el de este sábado será el primer partido oficial desde entonces.

Y pese a que ya ha transcurrido casi medio siglo del delirio radiofónico de Lillelien, su impacto sigue presente, puesto que la Biblioteca Nacional de Noruega mantiene la grabación en su registro oficial de patrimonio cultural.

En el Hard Rock Stadium de Miami, Haaland y compañía tendrán este sábado el objetivo de revivir viejos fantasmas británicos y extender ese delirio a la próxima fase.