Fútbol Internacional
08 de julio de 2026 a la - 11:35

El PSG anuncia la cesión del medio brasileño Moscardo al Espanyol

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París, 8 jul (EFE).- El medio brasileño Gabriel Moscardo, de 20 años, jugará cedido la próxima temporada, sin opción a compra, en el Espanyol de Barcelona, anunció este miércoles el París Saint-Germain (PSG), club que fichó al jugador en enero de 2024.

Por EFE

Se trata de la cuarta cesión de Moscardo desde esa fecha: Corinthians (2024), Reims (2024-2025), Sporting de Braga (2025-2026) y ahora el Espanyol.

"Nacido en Taubaté, ciudad del estado de São Paulo, debutó con el primer equipo del Corinthians a los 17 años, saltando al terreno de juego en la victoria por 3-0 ante el Liverpool Fútbol Club (Uruguay) en la Copa Libertadores, el 28 de junio de 2023", recordó el PSG, en su comunicado.

Considerado un medio recuperador y con impacto en los duelos, Moscardo ha sido internacional brasileño sub-23.

El PSG destacó su última cesión al Braga portugués, en el que disputó 39 partidos y fue utilizado habitualmente en la posición de defensa central. Anotó un gol y dio una asistencia.