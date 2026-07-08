El PSG anuncia la cesión del medio brasileño Moscardo al Espanyol

Se trata de la cuarta cesión de Moscardo desde esa fecha: Corinthians (2024), Reims (2024-2025), Sporting de Braga (2025-2026) y ahora el Espanyol.

"Nacido en Taubaté, ciudad del estado de São Paulo, debutó con el primer equipo del Corinthians a los 17 años, saltando al terreno de juego en la victoria por 3-0 ante el Liverpool Fútbol Club (Uruguay) en la Copa Libertadores, el 28 de junio de 2023", recordó el PSG, en su comunicado.

Considerado un medio recuperador y con impacto en los duelos, Moscardo ha sido internacional brasileño sub-23.

El PSG destacó su última cesión al Braga portugués, en el que disputó 39 partidos y fue utilizado habitualmente en la posición de defensa central. Anotó un gol y dio una asistencia.