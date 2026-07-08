Eurodiputados piden al fútbol europeo que investigue el papel de EEUU en el caso Balogun

En un escrito, los eurodiputados urgen a los presidentes federativos de los 27 Estados miembros a que exijan una investigación sobre si el presidente de FIFA, Gianni Infantino, estuvo involucrado en la decisión de posponer la suspensión de Balogun, que le hubiera impedido jugar los octavos de final, así como si la presión de EE.UU. tuvo algo que ver en ello.

"Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones de fútbol europeas —todas ellas federaciones miembro de la FIFA— intervengan y soliciten a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones mencionados. Los estatutos y el código ético de la FIFA proporcionan una base muy clara para que las federaciones miembro intervengan y exijan una investigación", señalan.

La iniciativa parte de los socialdemócratas Lara Wolters, neerlandés, y Niels Fuglsang, danés, así como del liberal irlandés Barry Andrews, y ha recopilado apoyos de al menos 55 eurodiputados desde que se pusiera sobre la mesa este martes, dijeron a EFE fuentes parlamentarias.

En el texto se recalca el requisito de neutralidad política que establecen los estatutos de la FIFA y su código ético, con sanciones severas en caso de incumplimiento.

"Las federaciones miembro están obligadas, en virtud del Código de Ética de la FIFA, a exigir que los altos cargos de la FIFA rindan cuentas si existen pruebas que sugieran que están infringiendo las normas sobre neutralidad política", inciden los diputados.

Además, los dirigentes del fútbol "tienen un deber fiduciario para con la FIFA", que se infringe "cuando una persona que ocupa un cargo de responsabilidad o de confianza actúa de manera perjudicial para los intereses de la FIFA", se apunta en la misiva.