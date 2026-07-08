Filipe Luís: "La Ligue 1 es top 3 mundial"

"El nivel del campeonato de Francia es increíble. En mi opinión, está en el top 3 del mundo. Hay tanta calidad a nivel físico, en la intensidad, las ideas de juego, la táctica... Es una liga muy atractiva", manifestó el antiguo internacional brasileño, en la conferencia de prensa de su presentación, tras haber firmado un contrato hasta junio de 2028.

Tras su exitoso paso por el banquillo del Flamengo, con el que conquistó en 2025 el campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, entre otros títulos, Filipe Luís aseguró que llega al Principado con "ambición" y señaló que "la buena conexión" que tuvo con el director deportivo del club, el también brasileño Thiago Scuro, fue también clave.

"Me gusta mucho atacar, tener la posesión", indicó el nuevo entrenador monegasco, quien se puso como meta inyectar el gen "competitivo" a su equipo.

"Ser competitivo y ganar es la base. Puedes atacar mucho, pero si encajas muchos goles, no será bueno. Siempre digo que atacar te permite ganar partidos, pero la defensa permite ganar títulos", ahondó.

El técnico, de 40 años, militó como jugador en España en las filas del Deportivo de La Coruña (2006-2010) y del Atlético de Madrid, en este último club en dos etapas: primero durante cuatro años del 2010 al 2014 y, tras jugar en el Chelsea en 2014 y en 2015, volvió al club rojiblanco hasta 2019.

En ese momento puso rumbo a Brasil donde jugó cuatro temporadas con el Flamengo (2019-2023), antes de dirigirlo las dos últimas campañas.

En su etapa como lateral zurdo en el club madrileño jugó 333 partidos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con quien conquistó La Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos títulos de la Liga Europa en 2012 y 2018.

En el Chelsea, a las órdenes de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, ganó la Premier League en 2015.