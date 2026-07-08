"Gracias, Roberto Martínez": la Federación portuguesa despide oficialmente al técnico

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el contrato con Martínez y su cuerpo técnico llegó hoy "oficialmente" a su fin, y agradeció "toda la profesionalidad y dedicación" del seleccionador y su equipo durante los tres años y medio que ha estado en el cargo.

Para la FPF, la etapa de Martínez estuvo "marcada por la conquista de la Liga de Naciones en 2025, pero también por la dedicación, la profesionalidad y el compromiso con los que abrazó el proyecto, así como por la forma en la que siempre respetó al país y al fútbol portugués".

Además, en sus redes sociales, la Federación compartió un vídeo de agradecimiento al técnico de Balaguer (Lleida), en el que se recogen varios momentos suyos en partidos, entrenamientos y charlas a los jugadores, con la leyenda: "Gracias, Roberto Martínez".

Por otro lado, el presidente de la Federación, el exárbitro internacional Pedro Proença, "ya está trabajando en la contratación del futuro seleccionador nacional, con el objetivo de seguir promoviendo la ambición y la cultura de la victoria que siempre debe guiar a la selección nacional en todas las competiciones que dispute", según él mismo avanzó a los medios portugueses a su llegada a Lisboa, procedente de Dallas (Estados Unidos).

Martínez, de 52 años, tomó las riendas de Portugal en enero de 2023 y se despide tres años y medio después con su eliminación en octavos de final del Mundial de 2026 ante España (1-0, gol de Mikel Merino en el minuto 91).

Además de los octavos en el reciente Mundial, el también exseleccionador de Bélgica llevó al combinado nacional capitaneado por Cristiano Ronaldo a los cuartos de la Eurocopa de 2024 y conquistó la Liga de las Naciones en 2025, la segunda del palmarés del país.