La brasileña Cely Gayardo, nueva entrenadora del Melilla Torreblanca

El club melillense anunció este miércoles el fichaje de la nueva entrenadora del equipo, que también tiene nacionalidad italiana y llega procedente del Women Roma C5, al que llevó al ascenso a la Serie A italiana y con el que conquistó la Coppa Italia de la Serie B.

Araceli Gayardo (São Miguel do Oeste, 21 de octubre de 1988), quien comenzó su carrera como jugadora en su país y muy pronto destacó como una de las grandes figuras del fútbol sala brasileño, también fue reconocida como mejor entrenadora de la Serie A italiana en la temporada 2023-24.

En su palmarés como jugadora figuran cinco ligas, tres Copas nacionales y tres Copas de las Naciones en Brasil; y tres ligas, tres Copas y tres Supercopas en Italia, donde ha sido durante ocho temporadas una de las máximas goleadoras, además de internacional absoluta con la selección brasileña, con la que debutó en 2011.

En España ha formado parte de las filas del Burela FS tanto como jugadora como en los banquillos, en los que inició su carrera tras su retirada como futbolista en 2021 como segunda entrenadora del club gallego junto a Iván Cao.

Su trabajo en Italia la ha situado entre las entrenadoras con mayor proyección del panorama europeo, un logro refrendado recientemente con el ascenso del Women Roma C5 a la máxima categoría y la conquista de la Coppa Italia de Serie B.

Ahora asume el banquillo del conjunto melillense en sustitución de Gustavo Bravo, que la próxima temporada dirigirá al Nueva Era Melilla FS, de la Segunda B masculina.