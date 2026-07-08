'La cuarta estrella', la nueva banda sonora de Argentina en el Mundial

Se llama 'La cuarta estrella', se popularizó en las últimas semanas en los estadios de Estados Unidos y este martes se consolidó tras ser cantada por los jugadores tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto, que dejó a la Albiceleste en los cuartos de final del torneo, en los que se medirá a Suiza.

"Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón", comienza la letra, escrita por el músico argentino Pablo Quintana, más conocido como Palmito, y que lleva el ritmo de la canción 'No me arrepiento de este amor', de la reconocida cantante popular argentina Gilda.

"Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez", continúa el nuevo himno argentino, en alusión a la tercera Copa del Mundo que levantó Argentina en Catar 2022, con Lionel Messi como gran figura, y tras las coronaciones de 1978 y 1986.

La segunda estrofa incluye una referencia al Mundial de 1994, también celebrado en Estados Unidos y en el que la Albiceleste cayó eliminada en octavos de final poco después de que Diego Maradona fuera descalificado tras el hallazgo de sustancias prohibidas en un control antidopaje.

Fue precisamente tras pasar los octavos de final ante Egipto y clasificar a los cuartos de final cuando los jugadores argentinos se mostraron por primera vez cantando enfervorizados la canción, que sigue: "Y 32 años después, la 'Scaloneta' va a vengar, la copa que le robaron al 'Diez', la que no nos dejaron levantar".

El nombre de esta nueva banda sonora aparece recién en la tercera estrofa, que hace alusión tanto a la búsqueda del bicampeonato y a un cuarto mundial para el país suramericano como a la pasión que caracteriza a la afición: "Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy 'argento' de la cuna hasta el cajón".

Tal como sucedió con 'Muchachos' en Catar 2022, la letra incluye una referencia a la guerra por la soberanía en las Islas Malvinas, que tuvo lugar en 1982 y en la que Argentina fue derrotado por el Reino Unido, un conflicto que ha estado muy presente en el folclore futbolístico del país.

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón (por dos títulos consecutivos)", cierra la canción, que destaca también que el Mundial 2026 será, con casi total seguridad, el último que disputará su figura y capitán, Lionel Messi.

A sus 39 años, Messi encabeza la tabla de goleadores del Mundial, con ocho tantos, y en esta edición ha superado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las copas del mundo (16), y ya alcanza los 21.

El atacante del Inter Miami, que reconoció tras el agónico triunfo ante Egipto que con el partido 0-2 -que se mantuvo casi hasta el minuto 80- pensó que podía acercarse el final de su carrera mundialista, fue clave para la remontada albiceleste con un gol y una asistencia y, al igual que la afición, tiene la mira puesta en un único objetivo: agregar una cuarta estrella al escudo argentino.