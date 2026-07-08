La FIFA rechaza el recurso por la amarilla a Olise y jugará apercibido ante Marruecos

Boston (EE.UU.), 8 jul (EFE).- La FIFA comunicó este miércoles a la Federación Francesa de Fútbol que ha rechazado su recurso por la tarjeta amarilla a Michael Olise en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay, con lo que jugará con riesgo de sanción, si ve otra amonestación, en el duelo de los cuartos de este jueves ante Marruecos.