Los aeropuertos de Marruecos se preparan para los cuartos de final contra Francia

El paso de la selección marroquí a los cuartos de final del Mundial -segunda vez en la historia para los Leones del Atlas- ha obligado a los servicios aeroportuarios a adaptarse ante la gran afluencia estival y el desplazamiento de los aficionados con vistas al partido de este jueves contra Francia que se jugará en el Estadio de Boston.

Para ello, se han habilitado grandes pantallas y actividades para los viajeros en los aeropuertos de Casablanca, Rabat-Salé, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira, Fez-Saïss y Tánger.

El objetivo de la iniciativa es "hacer de los aeropuertos del país verdaderos lugares de encuentro en torno a la selección nacional y a la Real Federación Marroquí de Fútbol", según informó la entidad Airports of Morocco.

Por su parte, la aerolínea nacional Royal Air Maroc (RAM), patrocinadora y transporte oficial de la federación, ha desplegado un dispositivo de doce vuelos directos entre Casablanca y Boston, sede del próximo partido.

La compañía ha movilizado aviones con una capacidad de 3.600 asientos y un precio fijo de más de 900 euros para movilizar el mayor número de seguidores y "llevar a lo alto los colores del reino", afirmó la RAM.

Ante la alta demanda registrada, la aerolínea ha aumentado sus conexiones con vuelos dirigidos a Nueva York y ha lanzado un sorteo en sus redes sociales para regalar dos entradas y dos billetes de ida y vuelta para el encuentro.