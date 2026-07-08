Fútbol Internacional
08 de julio de 2026 a la - 09:25

Los aeropuertos de Marruecos se preparan para los cuartos de final contra Francia

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Rabat, 8 jul (EFE).- Los aeropuertos marroquíes han lanzado un despliegue especial con vuelos desde Casablanca a Boston y Nueva York, así como la instalación de zonas de aficionados (fan zones) en seis aeródromos del país para que los viajeros sigan los partidos en directo por medio de pantallas gigantes.

Por EFE

El paso de la selección marroquí a los cuartos de final del Mundial -segunda vez en la historia para los Leones del Atlas- ha obligado a los servicios aeroportuarios a adaptarse ante la gran afluencia estival y el desplazamiento de los aficionados con vistas al partido de este jueves contra Francia que se jugará en el Estadio de Boston.

Para ello, se han habilitado grandes pantallas y actividades para los viajeros en los aeropuertos de Casablanca, Rabat-Salé, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira, Fez-Saïss y Tánger.

El objetivo de la iniciativa es "hacer de los aeropuertos del país verdaderos lugares de encuentro en torno a la selección nacional y a la Real Federación Marroquí de Fútbol", según informó la entidad Airports of Morocco.

Por su parte, la aerolínea nacional Royal Air Maroc (RAM), patrocinadora y transporte oficial de la federación, ha desplegado un dispositivo de doce vuelos directos entre Casablanca y Boston, sede del próximo partido.

La compañía ha movilizado aviones con una capacidad de 3.600 asientos y un precio fijo de más de 900 euros para movilizar el mayor número de seguidores y "llevar a lo alto los colores del reino", afirmó la RAM.

Ante la alta demanda registrada, la aerolínea ha aumentado sus conexiones con vuelos dirigidos a Nueva York y ha lanzado un sorteo en sus redes sociales para regalar dos entradas y dos billetes de ida y vuelta para el encuentro.