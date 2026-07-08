Fútbol Internacional
08 de julio de 2026 a la - 14:45

Marcos Alonso: "Claudio es un pilar fundamental en el Celta"

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Vigo (España), 8 jul (EFE).- El defensa Marcos Alonso afirmó este miércoles, tras firmar su nuevo contrato con el Celta de Vigo, club de la Primera división del fútbol español, que su técnico, Claudio Giráldez, es “un pilar fundamental” en el equipo celeste.

Por EFE

“Claudio tiene gran parte del éxito de estos dos últimos años. Me imagino que él tendrá ganas de seguir creciendo, y yo intentaré ayudarle en todo lo que pueda”, manifestó el exfutbolista de Real Madrid, Chelsea y FC Barcelona, entre otros.

Pese a que su equipo viene de conseguir por segundo año consecutivo el billete para la Liga Europa, Marcos Alonso dejó claro que “el primer” y “principal” objetivo del Celta debe ser “la permanencia” en LaLiga.

“No hay que fijarse metas altas, simplemente querer crecer y demostrarlo en el campo. Con esos ingredientes somos capaces de hacer cosas bonitas como ya hemos demostrado en estos últimos años”, apuntó.

El madrileño, que renovó por dos temporadas más, dijo estar “muy contento” por continuar en Balaídos, donde siente “el cariño” tanto de aficionados como de compañeros.

“El cariño y la experiencia de estos dos años tan bonitos han sido dos de las razones para seguir. Estoy con ganas de más, de seguir creciendo”, concluyó.