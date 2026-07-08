Marruecos vive entre optimismo y prudencia la cuenta atrás del duelo ante Francia

Los marroquíes se preparan desde ahora para seguir el partido contra su ex potencia colonizadora, y aunque reina el optimismo tras las buenas actuaciones anteriores de su equipo nacional, el choque con los franceses siembra prudencia y dudas.

Ese estado de ánimo se explica por el excelente nivel mostrado por Francia en este Mundial y por el recuerdo de que fue precisamente la selección gala la que eliminó a Marruecos en las semifinales del Mundial de Catar 2022, con un resultado de 2-0, en la primera ocasión en la que los 'Leones del Atlas' alcanzaron esa fase.

"Para el público marroquí, el enfoque ante el duelo contra Francia es distinto al que hubo en el Mundial de Catar 2022. Aunque aquel partido se disputó en semifinales, el miedo estaba muy presente. Hoy la convicción es mayor", dijo a EFE Hamza Chtioui, periodista deportivo en el portal marroquí Hespress.

Añadió que la selección marroquí afronta el encuentro situada en el sexto puesto del ranking de la FIFA, pero recordó que es lógico que las balanzas parezcan inclinarse a favor de Francia, por sus estrellas, su experiencia y su estabilidad técnica, entre otros factores, a pesar de que "arrastra debilidades importantes en su línea defensiva".

"Nuestra afición ya no se limita a soñar como en Catar; hoy creo firmemente que el equipo puede dar la sorpresa", precisó. La misma esperanza la comparte Amal, funcionaria de 36 años: "Ganaremos. Si lo conseguimos, habrá un antes y un después, incluso en la percepción de nuestra relación política con Francia".

Los marroquíes prefieren ver los partidos de su selección, como el de mañana, en grupos de amigos y familias, fuera de casa, reuniéndose en cafeterías, bares y, en ocasiones, en 'fan zones' donde llegan un par de horas antes para reservar sitio.

En ciudades como Rabat resulta imposible encontrar una silla en un café una vez iniciado el encuentro, por lo que parte del público, que porta banderas nacionales rojas con la estrella verde de cinco puntas, sigue los partidos de pie.

Mustapha Ounejma, gerente del café Poulhe en la céntrica avenida Mohamed V de Rabat, dijo a EFE que en los partidos anteriores los clientes empezaron a ocupar sus mesas hasta cuatro horas antes. Para compensar, explicó, aumentó los precios durante los encuentros: un té pasa de 1,50 a 5 euros y suele servirse acompañado de dulces.

Ounejma justificó la subida porque el local queda ocupado durante horas sin rotación de clientes. "Cuando pregunto a alguno de mis clientes por el partido contra Francia, me responden que ganaremos. A veces incluso dicen que será con muchos goles", añadió.

Para aliviar esta presión en los cafés, el Gobierno habilitó zonas de aficionados, incluso en aeropuertos y sitios turísticos y arqueológicos. La más importante en Rabat, por ejemplo, se encuentra en el estadio Moulay Hassan, con entradas que oscilan entre 10 y 100 euros. Allí los aficionados siguen los partidos en pantallas gigantes en un ambiente festivo.

Algunos seguidores, mujeres y hombres, visten la camiseta oficial de la selección, disponible en las dos variantes utilizadas por Marruecos en este Mundial, blanca y roja, cuyo modelo original cuesta alrededor de 100 euros.

No obstante, no todos compran la prenda en tiendas oficiales, ya que existen réplicas más baratas que pueden venderse por apenas 10 euros.

Tras las victorias recientes, entre ellas el triunfo de Marruecos sobre Canadá en octavos de final por 3-0, los hinchas han salido masivamente al centro de las ciudades para celebrar: ondean pancartas, tocan música, bailan y lanzan bengalas.

El periodista Chtioui subrayó que el deseo de los 'Leones del Atlas' de revancha y de lograr una victoria histórica es muy fuerte. "Si Marruecos vence a Francia, empezará a hablarse de la posibilidad de alzarse con el título mundial, aunque el camino siga siendo duro. Aún así, la ambición crecerá y la esperanza se intensificará".