Messi: "Este equipo no baja los brazos nunca"

Messi rompió a llorar cuando el árbitro pitó el final del partido. El capitán argentino, que había fallado un penalti en el primer tiempo, y luego logró el gol del empate - en una remontada que había comenzado con un gol de Cristian Romero y concluyó con otro de Enzo Fernández-, descargó toda la tensión acumulada ante la posibilidad de que fuese su último partido en un Mundial.

Sabe que el equipo se ha propuesto prolongar hasta el límite su estancia en la Copa del Mundo, no solo por conquistar el titulo mundial, como en Qatar, sino también para evitar la salida anticipada del capitán.

Así lo expresó Leandro Paredes, al concluir el partido; "No le dijimos mucho, tratamos de abrazarlo para que él sienta que estamos con él hasta el final. También para que el último partido de él no llegue nunca".

Y así lo reconoció Messi, que horas después publicó en Instagram. "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez...este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss"

El técnico, Lionel Scaloni, al que el llanto impidió incluso seguir con la entrevista televisiva nada más concluir el partido, también ensalzó el carácter de Messi y cómo lo ha contagiado al grupo. Es algo maravilloso, podría haber dicho: ‘Erré el penal, nos vamos, ya está’. (Messi) Lo vuelve a intentar, la pide, se me pone la piel de gallina. No quiero hablar solo de él porque los compañeros lo soportaron de manera increíble, es lo que es este grupo".

Y, luego, en el vestuario, Messi sentado, observó a sus compañeros saltando y cantando 'La cuarta estrella', el oficioso himno albiceleste, que deja clara la motivación del grupo: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón".

La Albiceleste regresó por la tarde a Kansas City, donde estableció su cuartel general antes del Mundial y donde jugará contra Suiza el partido de cuartos de final, en el estadio Arrowhead. Este miércoles tendrá entrenamiento regenerativo y mañana comenzará a preparar el encuentro frente al conjunto de Murat Yakin.