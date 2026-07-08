México asume el futuro confiado en la mirada inteligente del 'Kaiser' Rafa Márquez

A los 47 años, el cinco veces mundialista fue confirmado este miércoles como seleccionador, algo acordado en el verano de 2024 cuando Javier el 'Vasco' Aguirre inició su tercera etapa como seleccionador.

Formado en el Atlas y con crecimiento en el Mónaco, el 'Kaiser' vivió una parte de la época dorada del Barcelona, con el que jugó entre 2003 y 2010 y conquistó dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro ligas de España, una Copa Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Con gran visión de campo, personalidad, buena salida con la pelota y habilidad en el juego aéreo, Rafa compartió en el club catalán con leyendas como Lionel Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry y Andrés Iniesta, entre otros de los grandes futbolistas de este siglo.

Siempre mostró tener pasta de entrenador. Como capitán de la selección mexicana marcó una época y tendió puentes entre los jugadores y los directores técnicos.

Este miércoles, Márquez tomó el mando del Tri en sustitución de Javier Aguirre, en uno de los mejores momentos del fútbol mexicano a nivel de selección, luego de haber ganado cuatro partidos y perdido uno en la Copa Mundial, este último en octavos de final, por 3-2 ante Inglaterra.

Márquez tendrá a favor una combinación de veteranos de calidad con jóvenes talentosos, encabezados por el centrocampista Gilberto Mora, de 17 años, la nueva joya del balompié nacional.

Entre las figuras con más margen de crecimiento, todas con 26 años o menos, el nuevo seleccionador contará con los delanteros Armando González (Guadalajara) y Santiago Giménez (Milán) y los centrocampistas Obed Vargas (Atlético de Madrid), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Marcel Ruiz (Toluca), Diego Lainez (Tigres UANL) y Erik Lira (Cruz Azul).

También tendrá a su disposición a los defensas Rodrigo Huecas (Copenhague), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), y Richard Ledezma (Guadalajara) y a los guardametas mundialistas Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna), entre otros.

Considerado como uno de los tres mejores futbolistas de México en la historia, el nuevo entrenador del Tri posee la personalidad para negociar con los directivos de la Federación y dueños de clubes del país que por años han dado prioridad a la ganancia económica por encima del desarrollo de los jugadores.

Será tal vez su reto principal porque la selección cuenta con talento, instalaciones de primer mundo y solvencia económica, pero pocas veces tiene roce con los equipos colocados entre los 10 mejores del mundo, algo imprescindible para trascender.

El 'Káiser' pasó como entrenador por las categorías de formación del Real Alcalá y por el Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa Mundial 2026.

Al lado de un viejo lobo del fútbol como el 'Vasco', entrenador en Europa, Asia, África y seleccionador de México en tres Mundiales, el defensa retirado pasó su examen de grado y parece listo para liderar a un equipo mexicano con hambre.

Hace unos años, Rafa Márquez fue un defensa con alma vieja, sabio al ponerle calma con su mirada inteligente a los partidos del Barcelona y de la selección. Ahora tratará de inculcar sus buenas maneras a una selección que en las tres semanas más recientes estuvo a poco de situarse entre las ocho mejores del mundo y transpira autoestima.