Odysseas pasa reconocimiento antes de empezar su segundo año de cesión

Tras los dos días iniciales con trabajo de mañana y tarde, el Sevilla se ha ejercitado este miércoles en su ciudad deportiva en una jornada con una única sesión en la que, según el club, el técnico ha subido la intensidad.

En el entrenamiento no han estado presentes el delantero Isaac Romero y los defensas Andrés Castrín y el senegalés Arouna Sangante, quienes hicieron trabajo específico en el gimnasio por control de cargas.

Este jueves, Luis García ha programado nuevamente una doble sesión para aumentar el ritmo de cara al primer amistoso, que será el sábado en el 'Jesús Navas' ante el Juventud Torremolinos.