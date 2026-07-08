Fútbol Internacional
08 de julio de 2026 a la - 07:40

Odysseas pasa reconocimiento antes de empezar su segundo año de cesión

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Sevilla, 8 jul (EFE).- El portero griego Odysseas Vlachodimos ha pasado este miércoles el reconocimiento médico preceptivo antes de su segundo año de cesión en el Sevilla procedente del Newcastle inglés, según ha informado el club sevillista tras el tercer entrenamiento de pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza.

Por EFE

Tras los dos días iniciales con trabajo de mañana y tarde, el Sevilla se ha ejercitado este miércoles en su ciudad deportiva en una jornada con una única sesión en la que, según el club, el técnico ha subido la intensidad.

En el entrenamiento no han estado presentes el delantero Isaac Romero y los defensas Andrés Castrín y el senegalés Arouna Sangante, quienes hicieron trabajo específico en el gimnasio por control de cargas.

Este jueves, Luis García ha programado nuevamente una doble sesión para aumentar el ritmo de cara al primer amistoso, que será el sábado en el 'Jesús Navas' ante el Juventud Torremolinos.